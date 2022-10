Lyon : L'avis catégorique de Govou sur la saison des Gones

A Lyon, la crise ne semble pas bien loin. Si l'équipe rhodanienne a réalisé un bon début de saison (quatre victoires et un nul), les derniers matchs ont été bien plus compliqués pour Peter Bosz et ses joueurs. En effet, les Gones ont depuis enchaîné quatre défaites de suite à Lorient (3-1), à Monaco (2-1), contre le Paris Saint-Germain (0-1) et à Lens (1-0). Après neuf rencontres, l'ancienne équipe de Sidney Govou se retrouve au 7eme rang au classement, à déjà neuf longueurs du podium. Un bilan qui pousse ce dernier a être assez catégorique sur la saison lyonnaise. « Tu ne finiras pas dans les quatre premiers. Ils peuvent modifier ce qu'ils veulent mais quatre défaites en neuf matchs, ce n'est pas un hasard. (...) Le classement en fin de saison ? Comme l'an passé, entre 5 et 8. Je vois Rennes, Marseille, et même Lille. Lyon est très loin de ce niveau », a notamment déclaré l'ancien Gones.

« Aulas est entouré de personnes incompétentes »

« Ça fait trois ou quatre ans que je dis que les joueurs sont surcotés. Je ne vois pas beaucoup de joueurs de Lyon qui seraient titulaires à Paris, bien sûr, à Marseille, à Monaco ou même à Rennes... Ce n'est pas le top 4 ou 5. (...) Bosz ? Je l'ai défendu pendant longtemps mais là, je ne peux plus. Mais tu ne peux pas le virer maintenant. Tu vas changer de propriétaire, il y a une mini-trêve. Tu as perdu quatre matches de suite, le nouveau ne va pas faire de la magie. Faut aller à la trêve comme ça, même si tu perds contre Toulouse. Le foot, c'est le dépassement de soi, a par la suite expliqué Govou, lors d'un entretien accordé à L'Equipe. (...) Aulas ? Pour bien avoir examiné, il est entouré de personnes incompétentes. Il est prisonnier de ce qu'il a fait. » Histoire de se relancer, réaction attendue dès ce vendredi contre Toulouse au Groupama Stadium pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers...