Lyon : Laurent Blanc confirme son maintien sur le banc lyonnais l’an prochain

Auteur de son 6e succès sur les 8 dernières rencontres samedi soir contre Reims (3-0), l’Olympique Lyonnais termine bien sa saison en Ligue 1. Un retour en boulet de canon, l’OL ne devrait pas terminer 5e et donc enchaîner une deuxième saison de suite sans Coupe d’Europe. Malgré cet échec, Laurent Blanc devrait poursuivre son aventure sur le banc rhodanien l’an prochain. Ce dernier l’a annoncé en conférence de presse d’après-match après avoir salué une dernière fois Jean-Michel Aulas qui faisait définitivement ses adieux au club à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1.

"Est-ce que je serais là l'an prochain ? C'est ce qu'on m'a dit"

"On savait qu'il y aurait beaucoup d'émotions. Il y a eu le résultat et la manière (...) Il fallait faire un match comme ça. C'est une page du football lyonnais qui se tourne. Et aussi du football français. C'est une ère qui se termine et une autre qui commence. Travailler avec Jean-Michel Aulas, ça a été un réel plaisir. Même si ça aurait pu se faire avant. Mais je suis content d'avoir pu le faire.. Il va y avoir de nouveaux propriétaires, de nouvelles ambitions. Il faudra voir les ambitions ... Et je ne mets la pression à personne. Est-ce que je serais là l'an prochain ? C'est ce qu'on m'a dit (...) J'ai envie. Je suis venu à Lyon car j'avais l'envie."