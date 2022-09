Lyon : Lacazette revient sur la mauvaise période des Gones

Après un début de saison prometteur (trois victoires et un nul), Lyon est retombé dans ses travers. En effet, avant la trêve internationale, les Gones (6emes) ont enchaîné trois revers de suite en Ligue 1, à Lorient (3-1), à Monaco (2-1) et contre le Paris Saint-Germain (0-1). De quoi tirer la sonnette d'alarme dans le Rhône, alors que les joueurs de Peter Bosz se veulent ambitieux, en cette saison sans Coupe d'Europe au menu. Ce mardi, Alexandre Lacazette a évoqué la situation de son équipe, lui qui vient d'être opéré des cordes vocales. « Je me suis entraîné un peu en individuel et j’ai repris aujourd’hui avec le groupe. Le docteur m’avait dit que, malgré l’opération, je pouvais m’entraîner normalement et que je serai apte pour la reprise du championnat », a tenu à rassurer le capitaine lyonnais, à propos de son état de santé, lui qui a donc été opéré mercredi dernier.

« Beaucoup de bêtises se disent »

« C’est une mauvaise période pour nous, on est conscient qu’on doit rectifier le tir. Le problème ? C’est nous les joueurs qui devons faire mieux, être plus efficaces dans les deux surfaces et gagner les matchs, tout simplement. On doit travailler tous ensemble, collectivement. (...) Des tensions avec Bosz ? Beaucoup de bêtises se disent, il ne faut pas toujours écouter les médias. Avec le coach, on a une relation professionnelle, il y a beaucoup de respect entre nous, on se parle beaucoup, a également expliqué Lacazette, auteur de quatre buts cette saison, lors d'une interview sur la chaîne de télévision du club rhônalpin. Je lis beaucoup de choses fausses, mais je n’y fais pas attention. On a tous les deux envie d’emmener le club en haut du tableau. Pour ma part, les consignes sont comprises. » Réaction attendue en championnat et pourquoi pas dès ce week-end lors d'un périlleux déplacement à Bollaert pour défier Lens (4eme).