Lyon : Bosz exige plus de calme avant le derby contre Saint-Étienne

Vainqueur sur la marge minimale dimanche à Troyes (0-1), l'Olympique Lyonnais sera opposé à l'AS Saint-Étienne, vendredi soir en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1 (21 heures). Onzième du classement, l'OL part favori sur le papier alors que les Verts de Pascal Dupraz, toujours dans une position de lanterne rouge, ont subi une défaite dans les derniers instants du match face à Lens, avec le but de Seko Fofana (1-2). Ce mercredi, Peter Bosz s'est présenté en conférence de presse avant ce match tant attendu par les supporters du club rhodanien.Avant l'opposition sur la pelouse du Groupama Stadium, le technicien hollandais ne pourra pas compter sur Jeff Reine-Adélaïde et Sinaly Diomandé, même si les deux éléments sont revenus à l'entraînement ce jour. En revanche, Thiago Mendes, remis du Covid-19, sera présent ; tandis qu'Emerson est toujours affecté par le virus et donc forfait. Pour ce 124ème derby entre les deux clubs, il n'y aura que 5 000 spectateurs dans les tribunes et le coach de l'OL a déploré cela : "C’est toujours un match spécial, pas une question de classement. Au match aller à Saint-Étienne, ils étaient déjà en crise et on avait fait un match nul alors qu’on aurait dû gagner.Notant des grands progrès dans l'état d'esprit depuis le match nul obtenu sur la pelouse de Lille le 12 décembre dernier (0-0), Bosz a tout de même mis en exergue la marge de progression de son groupe à l'approche des buts adverses. "À Troyes, on gagne mais on aurait dû tuer ce match, avec toutes les occasions qu'on a eues., a noté le coach de l'OL.