Malgré la pléiade de stars que devrait aligner le Paris Saint-Germain pour la réception de Lyon, dimanche (20h45), pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, Peter Bosz veut croire en les chances de son équipe de revenir de la capitale française avec un bon résultat en poche. Pour y parvenir, l'entraîneur des Gones sait qu'il faudra, entre autre, museler Lionel Messi.

🎙 Peter Bosz en conférence de presse avant #PSGOL "Peut-être que Moussa sera là. On verra aujourd'hui pendant l'entraînement. Thigao et Léo ne seront pas là." pic.twitter.com/XPzQ1OOcNo

Présent samedi en conférence de presse, le tacticien néerlandais a évoqué le cas du sextuple Ballon d'Or, et la manière de le bloquer : « Il va falloir s'en occuper collectivement. (...) Il faut jouer dur contre lui, mais sans oublier d'avoir du respect. » Lionel Messi est donc prévenu, les Lyonnais ont décidé de le regarder dans les yeux et de ne rien lâcher face à lui.



Quant à l'état d'esprit des troupes lyonnaises à la veille de ce choc, il est à l'image de celui de leur entraîneur : « Personnellement, ça me fait plaisir (de jouer contre les stars parisiennes). Et ça me ferait encore plus plaisir si l'on parvenait à battre une telle équipe. »