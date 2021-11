Lille ne parvient plus à gagner en Ligue 1. Les Dogues n'ont plus connu les joies du succès depuis le 3 octobre dernier et ont encore une fois flanché ce samedi après avoir mené contre Nantes. Avec un nul concédé au coup de sifflet final (1-1), Les Nordistes restent très loin de peloton de tête. Pour Jocelyn Gourvennec, c'est une question de chance.



En conférence de presse, l'entraîneur lillois a ainsi déclaré : "Le petit facteur de réussite que tu avais l'année dernière pour gagner beaucoup de matchs 1-0, bah tu l'as moins. C'est un constat." Une sortie qui n'a pas du tout convaincu Bixente Lizarazu. Le consultant de TF1 a ainsi contesté ces mots au micro de Téléfoot : "Il ne peut pas se cacher derrière ça. Le titre de (Christophe) Galtier, ça a été une maitrise totale du jeu."



Chance ou malchance, le tenant du titre est actuellement douzième du classement, à cinq points déjà de la première place qualificative pour une coupe d'Europe.