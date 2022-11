Longoria : "La vente du club n'est pas d'actualité"

Depuis quelques heures, des rumeurs d'une vente de l'Olympique de Marseille sont apparues sur les réseaux sociaux, avec notamment le #VenteOM. Mais alors que ces rumeurs concernent une potentielle vente du club auprès du futur sponsor maillot du club phocéen, à savoir CMA-CGM, son PDG Rodolphe Saadé avait répondu par la négative ce matin sur France Inter. Et cette après-midi, Pablo Longoria, le président de l'OM, a pris la parole lors de sa longue conférence de presse prévue pour faire le bilan à mi-saison et parler de la suite de l'exercice. Il a également tenu à démentir ces rumeurs de vente.

"On ne cherche jamais à vérifier des informations"

"C'est une réflexion sur le journalisme et la société moderne. Tu peux dire quelque chose qui est faux et ça va être relayé. C'est un travail de vérification. On ne cherche jamais à vérifier des informations. La vente du club n'est pas d'actualité, bien au contraire. On travaille beaucoup. Dans le passé, on a parlé d'un projet à cinq ans pour développer les choses, jusqu'en 2024. Le message est clair: il n'y a rien, bien au contraire", a expliqué le président de l'OM dans des propos relayés par RMC Sport. Longoria s'est montré très clair et Frank McCourt ne compte donc pas vendre de sitôt le club marseillais. Voilà qui devrait permettre de mettre fin aux rumeurs apparues sur les réseaux ces dernières heures.