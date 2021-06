Longoria et Sampaoli ont secoué l'OM

Pablo Longoria n'est pas un président comme les autres, tous les supporters de l'Olympique de Marseille (et pas que) l'ont compris depuis longtemps. Son âge (34 ans) et son inexpérience intriguent, au mieux... Mais cet ancien directeur sportif garde une spécialité qui n'était plus forcément la spécialité du patron du club : les transferts, sur lesquels il s'agite tous azimuts. Les pistes Gerson ou Guendouzi s'accompagnent de tentatives de recrutements plus anonymes de jeunes grands espoirs, comme Salim Ben Seghir ou Bilal Nadir à Nice (selon Footmercato.net). Et il y en aura d'autres...



Alors qu'Alvaro Gonzalez vient de prolonger, des noms plus clinquants sont ciblés, comme Arturo Vidal. Dans l'autre sens, Florian Thauvin n'est pas le seul à partir. Cependant, le projet marseillais ne s'articule pas autour de ce seul levier purement sportif. Le tandem composé de Longoria et Jorge Sampaoli, intronisés tous les deux dans leurs nouvelles fonctions lors du rocambolesque mois de février sur la Canebière, représente ainsi la vraie volonté de changement impulsée par Frank McCourt.





Si la rumeur de la vente du club devient un poisson de mer qui ne cesse de frétiller dans le Vieux Port depuis plus d'un an - les grandes annonces de sources soi-disant proches du dossier, sur les réseaux sociaux, sont presque hebdomadaires, si ce n'est quotidiennes -, de véritables changements concrets ont déjà eu lieu depuis plusieurs mois au sein de l'organigramme du club.



Sampaoli, déjà, doit travailler de manière très étroite avec Longoria afin que l'entraîneur argentin soit le réel patron de son effectif. L'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine reste un nom important pour l'OM, une belle prise à choyer et dont il faut évidemment se servir, comme l'a déjà prouvé le début de son travail avec cette qualification en Ligue Europa loin d'être gagnée d'avance. Il a choisi son entraîneur des gardiens, Jon Pascua, après avoir déjà débarqué avec ses adjoints.



Pedro Iriondo, nouveau directeur de la stratégie, est un ami de Longoria, comme le rappelait L'Equipe il y a trois semaines. Les deux jeunes hommes ont le même âge (34 ans, donc). David Friio a lui été promu directeur technique, laissant sa place de responsable de la cellule de recrutement à Mathieu Louis-Jean, une vieille connaissance de Manchester United qui avait ensuite rejoint Nice. Jacques Cardoze, lui, a été nommé à la tête de la communication. Voilà la nouvelle galaxie OM : les planètes bougent, reste désormais à les aligner.

16 - Jorge Sampaoli a glané 16 points après ses 7 premiers matches de Ligue 1 à la tête de Marseille (5 succès, 1 nul, 1 défaite), meilleur départ pour un entraîneur de l’OM depuis Marcelo Bielsa en 2014 (16 points également). Sorcier. #SDROM pic.twitter.com/4dO7eLY79x

— OptaJean (@OptaJean) April 23, 2021