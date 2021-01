L'OM, prêt à tout changer pour Arkadiusz Milik ?

Au Vélodrome face à Rennes ce samedi, Arkadiusz Milik pourrait être titularisé pour la première fois depuis le 11 novembre et un match amical de la sélection polonaise face à l'Ukraine (2-0). C'est une bonne nouvelle pour l'OM qui est à la peine offensivement depuis plusieurs semaines. Avec lui, le secteur offensif marseillais va pouvoir compter sur un attaquant de classe internationale. Il va surtout pouvoir se réinventer. Dès la préparation du match contre Monaco, André Villas-Boas a affirmé qu'un changement de système était possible pour mieux intégrer le nouveau numéro 19 du club phocéen. « La semaine prochaine, on a une semaine complète pour travailler donc on va tester plusieurs dispositifs. La possibilité de jouer à deux attaquants par exemple... »

Un trio Thauvin-Milik-Payet pour commencer contre Rennes ?

Après une semaine de travail, c'est finalement un système à trois attaquants qui devrait avoir les faveurs de l'entraîneur portugais pour la réception de Rennes. En conférence de presse ce vendredi, AVB a donné quelques indices sur le trident offensif qui devrait débuter la rencontre. « Est-ce que le trio Thauvin-Milik-Payet tient la corde pour débuter contre Rennes ? Oui, c'est possible. » Dans ce schéma de jeu, l'instinct de buteur du joueur de 26 ans pourrait bonifier la créativité des deux internationaux français. On peut aisément l'imaginer exploiter les centres de ses nouveaux coéquipiers pour aller porter le danger sur le but adverse. Le 4-3-3 avait déjà été utilisé sur la Canebière en début de saison mais faute d'un attaquant de pointe en confiance, il avait rapidement montré ses limites. Avec Arkadiusz Milik, la situation est désormais bien différente. C'est dans ce système que le natif de Tychy s'était révélé à l'Ajax Amsterdam. L'an passé, il lui est encore arrivé d'être de s'illustrer dans ce schéma de jeu sous les couleurs du Napoli. Le Polonais peut être l'homme qui va permettre à l'OM de retrouver de l'allant en 4-3-3.

Milik peut aussi briller dans un 4-4-2

Ou dans un système à deux attaquants d'ailleurs. Associé à un Florian Thauvin qui évolue en neuf et demi ou à un Dario Benedetto qui retrouve la confiance, celui qui pourrait être en charge des pénaltys a aussi les armes pour partager la lumière sur le front de l'attaque olympienne. Lors de sa dernière titularisation, l'attaquant était associé à un Krzysztof Piatek buteur dans le 4-4-2 polonais. Un indice sur le rôle qu'il va prochainement avoir en Ligue 1 ?