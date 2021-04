L'OM pourra-t-il enrôler Lirola ?

Poste de plus en plus faible à l'Olympique de Marseille, le latéral droit était devenu la propriété trop exclusive de Hiroki Sakai, après le départ de Bouna Sarr au Bayern. A peine arrivé, Pol Lirola est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière et ne se prive pas de s'engouffrer dans le boulevard. Vif et offensif à souhait, le défenseur espagnol de 23 ans, prêté cet hiver par la Fiorentina, a inscrit un doublé face à Lorient (3-2) qui matérialise son apport. Notamment avec ce dernier but décisif dans le temps additionnel, au terme d'une ultime montée que le nouveau système en 3-5-2 de Jorge Sampaoli lui permet de répéter.

🔵⚪️ OM

🗨️ Lirola : "Je savais que l’OM était un grand club" pic.twitter.com/KKvonKugWE

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 15, 2021





Un 3-5-2 qui, en réalité, n'en est jamais vraiment un, alternant d'un 5-3-2 en phase défensive vers un 3-4-2-1 en phase offensive. Quoi qu'il en soit, "ce système me laisse beaucoup plus libre offensivement, avec des coéquipiers qui me couvrent derrière", explique Lirola à La Provence. "Je peux exploiter au maximum mes qualités offensives. C'est la première fois que je marque deux buts en professionnel. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois." L'ancien international Espoirs (vainqueur de l'Euro de la catégorie en 2019, sans être titulaire) aimerait rester à l'OM, il l'a clairement dit.



L'épisode de la soirée organisée fin mars en Catalogne, avec Leonardo Balerdi et une trentaine d'autres invités, a été rapidement effacé par ces prestations sur le terrain. C'était la seule réponse possible, et elle est déjà un signe intéressant du caractère de Lirola. Mais il y a un hic : révélé à Sassuolo puis à la Fiorentina ces dernières années, après avoir été finalement lâché par la Juventus qui ne lui a jamais donné sa chance, il coûte cher. Appartenant donc à la Viola désormais, son option d'achat s'élève à 11,5 millions d'euros. Pablo Longoria, qui l'a recruté lorsqu'il était encore directeur sportif, essaiera forcément de négocier cet été. Ce sera une de ses principales missions.

13 – Pol Lirola a délivré 13 passes décisives depuis ses débuts en Serie A en 2016/17, seul Juan Cuadrado (16) fait mieux parmi les latéraux droit sur la période. Olympien. pic.twitter.com/gy3QXEJ7hn

— OptaJean (@OptaJean) January 12, 2021