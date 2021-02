L'OM en crise, le PSG fait le plein d'amour

C'est peu dire que le chaos apporté par une partie des supporters de l'OM le 30 janvier dernier du côté de la Commanderie, a un un impact négatif sur l'image du club phocéen. Un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax*, et publié ce samedi, montre une chute libre de la popularité de l'Olympique de Marseille auprès du public. Le Paris Saint-Germain en sort renforcé.

Si l'écart de popularité entre les deux clubs n'était que de huit points en faveur de Paris au mois de septembre 2020, il a depuis pratiquement doublé. Ainsi, 52% des Françaises et des Français interrogés avouent leur préférence pour Neymar et ses partenaires. Dimitri Payet et consorts ne récoltent plus que 38% d'adhésion.

Une image écornée

Les résultats du sondage montrent cependant que l'OM demeure pour les sondés "le club qui a le plus marqué l'histoire" par rapport au PSG (50% des Français et 61% des amateurs de football). Mais depuis quelques jours, l'image du club phocéen en a pris un sacré coup et seulement 34% des Français (et 38% des amateurs de football) estiment que c'est l'OM qui "donne la meilleure image de sa ville".

AVB a eu raison

Enfin, les sondés jugent dans leur majorité (35%) que la direction phocéenne est en premier lieu responsable de la crise du club, devant même les supporters (32%), les joueurs (17%) et André Villas-Boas (8%) dont ils estiment (à 68%) qu'il a eu raison de démissionner.

*Enquête réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 3 et jeudi 4 février 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 419 amateurs de football.