L'OM en chute libre

4 - Marseille n'a tenté que 4 tirs contre Lens, son plus faible total lors d’un match de Ligue 1 à domicile depuis qu'Opta analyse la compétition (2006/07). Honte. #OMRCL https://t.co/ZdE2c4tkW8

— OptaJean (@OptaJean) January 20, 2021

. Voilà le bilan de l'Olympique de Marseille, promis à la course au titre avec cette série de six victoires de rang qui était la troisième meilleure d'Europe derrière le PSG et l'Inter (huit victoires d'affilée) et l'Atlético (sept succès à la suite). Désormais, il est acquis que l'OM, à la suite de son revers face à Lens (0-1), est bien loin de la course au titre qui lui semblait promise il y a un mois et demi. Face à Nîmes, il y a quelques jours, les Marseillais ont concédé leur première défaite à domicile face à la lanterne rouge (1-2) depuis... 1962.Le coach lensois, Franck Haise, peinait à masquer les déficiences de l'adversaire pour expliquer sa victoire (en conférence de presse) : "On voit, forcément, qu'ils ont des difficultés. On a voulu observer, faire mal quand c'était possible. Plus on gagnera, mieux ce sera. Et face aux grands clubs, c'est toujours mieux, c'est toujours plaisant, surtout avec la manière."André Villas-Boas tente de faire le dos rond : "Leur victoire est totalement méritée, on n'a pas eu assez d'occasions. On a perdu le contrôle après la blessure de Pape Gueye, on a perdu beaucoup de ballons. On a eu du mal par rapport à leur possession, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à se créer de situations... On a perdu le contrôle du milieu. Je n'ai rien à dire sur l'état d'esprit, malheureusement c'était suffisant pour perdre le match. On va affronter Monaco, Rennes, le PSG et Lyon, j'espère changer la dynamique. Avec ces confrontations directes, je ne pense pas que ce soit mort." Toujours sixièmes, les Olympiens ne peuvent plus gagner de place.Et à sept unités du leader parisien.