L'Olympique de Marseille bientôt propriétaire du Vélodrome ?

L’Olympique de Marseille va-t-il enfin être propriétaire de l’Orange Vélodrome ? Cette hypothèse prend de plus en plus d’ampleur à la suite de l’interview de Benoit Payant, premier adjoint à la mairie de Marseille, à La Provence ce mardi. « Plutôt que de dépenser des millions d’euros par an pour le contribuable marseillais, nous aurions tous intérêt à vendre le stade à l’Olympique de Marseille », a ainsi déclaré l’élu marseillais.

Un loyer annuel de 5,12 millions pour l’OM L’achat de l’Orange Vélodrome par son plus célèbre locataire a été freiné à de nombreuses reprises par l’ancien maire Jean-Claude Gaudin. Avec le changement à la mairie de Marseille suite à l’élection de Michèle Rubirola, la possibilité d’une vente de l’écrin marseillais semble se dessiner. Pour rappel, l’OM paye actuellement un loyer annuel de 5,125 millions d’euros à la ville de Marseille pour en être le gestionnaire unique.