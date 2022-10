L'OGC Nice officialise son nouveau directeur sportif

Les supporters de Bastia ou de Reims se souviennent de lui comme joueur. Le grand public ne connaissait pas forcément Florent Ghisolfi en tant que directeur sportif du Racing club de Lens. L'actualité aura comblé ce vide. Celui qui a porté le maillot corse du Sporting (2005-2010) et celui des Champenois (2010-2014) s'est présenté devant la presse ce mercredi pour annoncer son départ des Sang et Or pour l'OGC Nice.

Il ne part pas seul

"Je ne m'étalerai pas sur les raisons, qui sont personnelles et m'appartiennent, a déclaré le dirigeant de 37 ans, cité par RMC Sport, aux côtés du directeur général lensois, Arnaud Pouille. Pour ce qui est du timing, c'est vrai que ça peut paraître surprenant parce qu'on est en cours de saison." Le quotidien L'Equipe expliquait en début de semaine que ce départ, une surprise pour le club du Pas-de-Calais, était susceptible de constituer une perte. Il est imputé à Florent Ghisolfi une bonne partie de la réussite du RCL.



La prolongation de Fofana

Le natif d'Aubagne serait tombé d'accord samedi avec les dirigeants niçois qui ont donc trouvé un remplaçant à Julien Fournier, aujourd'hui à Parme. Le fortuné propriétaire du club azuréen a également débauché Grégory Thil, responsable du recrutement au RC Lens, précisent les Aiglons. Les fans des Sang et Or garderont probablement cette image en tête. Seko Fofana signant sa prolongation de contrat sur la pelouse de Bollaert, le 31 août dernier, en compagnie de Florent Ghisolfi. Que doit penser aujourd'hui l'international ivoirien ?