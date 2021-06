Lille : Létang se montre ferme pour Galtier

Lié contractuellement à Lille jusqu'en 2022, Christophe Galtier est toujours l'entraîneur du LOSC, en dépit de ses envies de départ, officialisées le 25 mai dernier. Quasiment un mois plus tard, la situation, globalement, n'a pas connu une grande évolution, même si les négociations entre le natif de Marseille et l'OGC Nice avancent. Au micro de BFM Lille, Olivier Létang, le président du LOSC, s'est montré très ferme au sujet l'entraîneur champion de France.

Létang veut que le LOSC soit respecté

Comme il l'a déjà affirmé il y a quelques semaines, il ne compte pas s'en séparer facilement. "On n'a pas d'accord avec Nice. Les discussions avancent très, très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. Et comme les discussions n'avancent pas entre Nice et le LOSC... On est un club qui doit être respecté. Un club fort. On ne vient pas s'essuyer les pieds sur le LOSC comme ça", a-t-il affirmé, avant de faire l'éloge de Galtier qu'il considère comme un "très bon entraîneur. On a une très bonne relation. C'est l'entraîneur qui est champion de France et l'idée c'est de le conserver. L'objectif numéro un est que Christophe reste avec nous. Si les choses n'évoluent pas, Christophe devra être à la reprise avec nous." Alors que la reprise de l'entraînement de Lille est prévue pour ce lundi 28 juin, le champion de France semble lui plongé dans une situation qui pourrait tourner, très rapidement, au psychodrame.