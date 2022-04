Lille : La phrase de Ben Arfa à Gourvennec

La fin de l'histoire pourrait déjà sonner pour Hatem Ben Arfa du côté de Lille. Arrivé le 19 janvier dernier au sein du club champion de France en titre, le joueur âgé de 35 ans peine à s'intégrer dans le collectif des Dogues. En 9 matchs joués, il n'a délivré qu'une seule passe décisive, n'étant pas un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. Et ce n'est pas l'épisode qui a suivi le nul contre Bordeaux samedi (0-0) qui risque d'arranger les choses. Selon les informations de L'Equipe, le ton est monté quelques minutes après le coup de sifflet final et Ben Arfa aurait été au centre d'un accrochage verbal avec son coéquipier Tiago Djalo dans le vestiaire. "Relativement court", l'accrochage entre les deux coéquipiers aurait été "intense" selon le quotidien sportif.

Lille "envisage sérieusement" que Ben Arfa ne porte plus son maillot

Jocelyn Gourvennec, lui, a tenté de faire redescendre la tension en sortant de son bureau. Selon RMC Sport, Ben Arfa aurait été particulièrement remonté contre son entraîneur, et la tactique employée. "On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici !", aurait-il affirmé. Seul absent du décrassage de dimanche selon L'Equipe, l'ancien élément du PSG pourrait voir son avenir à Lille se compromettre sérieusement d'ici les prochains jours alors que des discussions se déroulent en interne sur le sujet. "Le club envisage sérieusement que le joueur (35 ans) ne porte plus le maillot du LOSC", précise le quotidien sportif.



Lors de sa présentation, Ben Arfa avait notamment justifié son choix de rejoindre le LOSC "C'est un challenge qui m'excite beaucoup. Si j'ai choisi ici, c'est parce que je suis un compétiteur et c'est très important pour moi", disait-il. Face à Bordeaux, son ancien club, Ben Arfa a joué durant 12 minutes. Ses dernières avec Lille ?