Lille - Gourvennec : "Yilmaz s'est excusé"

"Si on finissait mieux, on serait troisième"

L'épisode de la sortie précipitée de Burak Yilmaz est visiblement terminé. Samedi dernier face à Brest, l'attaquant du LOSC a rejoint les vestiaires lors de son remplacement par Jonathan Ikoné, survenu à la 77ème minute de la rencontre. Une décision motivée par la frustration du résultat lors de ce moment, qui a également été le résultat final pour les champions de France (1-1). Ce mercredi en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec est revenu sur ce thème., a affirmé le coach de Lille dans des propos relatés par L'Equipe. Il a également précisé qu'il avait évoqué avec son attaquant la période compliquée traversée (2 buts en 9 titularisations en Ligue 1)."En termes de stats oui, c'est moins bien. Mais il donne beaucoup. Il joue tous les trois ou quatre jours. Les matches s'enchainent, c'est énergivore. Il y a plus de fatigue, donc plus de frustration. Mais Burak est lucide. Il y a beaucoup de caractère dans ce groupe", a rappelé Gourvennec, qui a expliqué que son groupe, actuellement à la dixième position du championnat de France, manquait de réalisme au moment de concrétiser les occasions. "J'ai vu une stat récente sur les expected goals :Privé de Benjamin André, suspendu, contre le PSG, le natif de Brest a assuré s'attendre à un match difficile sur la pelouse du Parc des Princes, vendredi soir en ouverture de la 12ème journée du championnat de France (21 heures), mais a souligné les capacités de son équipe à se hisser possiblement à la hauteur de ce match face au leader. "Ils sont très efficaces depuis le début de saison.Au Parc on ne peut pas seulement jouer en transition", a analysé Gourvennec.