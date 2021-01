Lille : Galtier se contente du succès contre Reims

Galtier souligne l'abnégation du LOSC

Le contenu n'a pas été brillant, Reims a su gêner les ambitions nordistes mais, au final, Lille a su s'imposer contre le club champenois, dimanche lors de la 20ème journée de Ligue 1 grâce à des réalisations de Jonathan Bamba (48ème) et Jonathan David (91ème) . Arbër Zenelli avait ouvert la marque en faveur des joueurs de David Guion (36ème). Ainsi, avec cette douzième victoire en championnat, le LOSC est second avec le même nombre de points que le PSG (42) mais une différence de buts inférieure (+20 contre + 33 en faveur du club de la capitale).En conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier a salué le résultat obtenu par ses hommes. "Je suis satisfait de la victoire. On a eu du mal en première période dès l’entame de match. On s’est créé très peu de situations et nous nous prenons un but un peu stupide. Il fallait rester calme à la pause car même si notre première période était moyenne, je n’avais pas le sentiment de voir des joueurs ne pas se battre. Ça a été beaucoup mieux ensuite. On a eu la possibilité d’égaliser rapidement, ça a débloqué le match et nous a donné une envie supplémentaire. Nous étions alors plus dangereux, avons gagné plus de ballons. Mike Maignan nous a maintenus dans le match également., a-t-il glissé.Le calendrier sera allégé pour Lille, et selon Galtier, il faut profiter de ce fait.. Il faut retravailler les fondamentaux sur un plan athlétique, tactique et technique. Essayer d’anticiper des absences également comme c’est le cas actuellement avec Tiago Djalo qui donne tout ce qu’il a."