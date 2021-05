Lille n'est plus qu'à un match d'obtenir un nouveau titre de champion de France. Dimanche sur la pelouse d'Angers (21 heures), la pression sera donc grande sur les épaules des joueurs dirigés par Christopher Galtier, comme elle l'a été dimanche dernier contre l'AS Saint-Étienne (0-0). Leader avec une unité de plus que le PSG, qui se déplacera à Brest, le club nordiste devra garder ses nerfs afin de réaliser ce qui serait un "exploit exceptionnel", selon le natif de Marseille. "On est capable de le faire. Aujourd'hui, il vaut mieux être dans la peau d'un Lillois que d'un Parisien. Je dis bien actuellement", a-t-il expliqué, ce vendredi en conférence de presse.





"On doit être lucides et froids"



Forcé de composer sans José Fonte, suspendu, Galtier a affirmé avoir une totale confiance en Tiago Djalo, qui formera l'axe central avec Sven Botman. Conscient de la saison réalisée par Kylian Mbappé (26 buts, 7 passes décisives en 30 matches de Ligue 1), le coach de Lille a expliqué que ce serait un vrai exploit de terminer en tête du championnat. "Tous les titres sont beaux mais je crois, en étant honnête, qu'être champion de France avec une telle concurrence est un exploit exceptionnel", a-t-il glissé, appelant ses joueurs à faire preuve de calme : "L'enjeu est important mais mes joueurs savent faire, ils l'ont fait. Ils sont capables de le refaire. On va devoir mettre de côté toutes les émotions, les émotions familiales, les émotions personnelles, celles liées à l'environnement. On doit être lucides et froids et mettre de côté les émotions."