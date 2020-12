Lille - Galtier : "Je ne sais pas si on est la meilleure équipe du moment"

L'Ajax Amsterdam, "un gros tirage"



👀 #DFCOLOSC ? "Un match très important"



Le regard du coach sur la rencontre de demain (19h) 🔽 pic.twitter.com/FE661z9mE6

— LOSC (@losclive) December 15, 2020

Meilleure attaque du championnat de France de Ligue 1 avec un total de 26 buts inscrits en 14 matchs, Lille possède également la défense la plus efficiente de l'élite du football français, à l'instar du PSG et de l'OM (10 buts encaissés). Déployant un jeu très chatoyant par séquences, l'équipe dirigée par Christophe Glatier a su séduire de nombreux observateurs depuis le début de la saison, et ce mardi, l'ancien technicien de l'ASSE a émis un jugement global sur son groupe, et la compétitivité nouvelle, en Ligue 1.En effet, il est très rare qu'à cette période, le haut du tableau soit aussi resserré. La norme était plutôt de voir le PSG disputer son championnat seul, reléguant ses poursuivants loin derrière. Battu au Parc des Princes par l'OL, dimanche soir (0-1), le club francilien est au milieu d'équipes en pleine forme, selon Galtier. "Je ne sais pas si on est la meilleure équipe du moment, je vois que l'OM, l'OL ou Montpellier à côté de Paris, sont très performants... Je ne sais pas si on est meilleurs ou plus agréables à regarder. Je regarde les chiffres, et d'autres équipes sont aussi performantes que la nôtre. Un turnover avant le PSG ? Je n'ai pas encore décidé du onze de départ, je dois voir demain matin l'état de forme des uns et des autres, mais il y a toujours la crainte de faire démarrer une équipe qui se dit 'si je joue ce match, ça veut dire que je ne joue pas dimanche", a commenté le natif de Marseille, en marge de la rencontre à Dijon, mercredi soir (19 heures).Alors que le LOSC affrontera justement le PSG, dimanche soir (21 heures), Galtier a expliqué que cette saison était différente, notamment en raison de l'absence du public dans les stades à cause de la situation sanitaire. "Il n'y a plus beaucoup de différence entre un match à domicile ou à l'extérieur. L'an dernier on s'est fait sanctionner plusieurs fois à l'extérieur où il y avait une grosse ambiance. Mais là il n'y a plus l'apport du public à l'extérieur, et les effectifs mieux armés continuent d'être performants à domicile en prenant des points à l'extérieur. Pour le PSG, c'est autre chose: le Covid, la fatigue, les blessures... Il y a plus de blessures globalement, a-t-il assuré.Opposé à l'Ajax Amsterdam en seizièmes de finale de la Ligue Europa, Galtier a reconnu ne pas avoir pu observer l'équipe d'Erik ten Hag, mais s'attend à un adversaire de grande qualité. "Honnêtement je ne les ai pas vus cette saison, je ne sais pas si c'est plus fort que l'an dernier ou pas. Peut-être aussi que le LOSC d'aujourd'hui est différent. C'est un gros tirage, mais en finissant deuxième de la poule on s'exposait à ça." Troisième de son groupe de Ligue des Champions, derrière Liverpool et l'Atalanta, l'Ajax a été reversé en Ligue Europa et avait déjà affronté Lille en C1, la saison passée, avec deux succès en faveur des hollandais (3-0 à Amsterdam et 2-0 à Lille).