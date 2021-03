Lille : Galtier énervé par les critiques sur une possible rotation

"L'ambition de nous qualifier"



C'est un Christophe Galtier passablement remonté qui était en conférence de presse, ce mardi avant d'affronter le PSG, mercredi en 8èmes de finale de la Coupe de France sur la pelouse du Parc des Princes (17h45). Leader du championnat de France, le LOSC pourrait présenter une équipe remaniée pour la rencontre, et après avoir lu certains éléments dans ce sens, le coach des Dogues s'est justifié face aux médias."Mike (Maignan) jouera.Dimanche et mercredi, c’est un enchaînement difficile. Surtout que dimanche, c’était un match très difficile contre Monaco sur le plan athlétique. Automatiquement cela ne sera pas le même onze de départ. Ce n’est pas une surprise. Mais, de là à penser que l’on va jouer avec une équipe D, non", a-t-il expliqué. Renato Sanches est par ailleurs incertain pour le match, en raison d'une contusion à un pied.Estimant avoir "deux équipes A" à sa disposition en raison de la richesse qualitative de son effectif, le natif de Marseille ne veut pas prendre cette rencontre par-dessus la jambe.. C’est un huitième de finale, on joue Paris et le match est important", a glissé Galtier. Les deux formations se retrouveront dès la 31ème journée du championnat de France, le samedi 3 avril prochain sur la pelouse du Parc des Princes pour un nouveau choc en Ligue 1 alors que 3 points séparent les dogues des Parisiens au classement.