"Si Lille est champion, il le devra en grande partie à son gardien." Cette sortie de Frédéric Antonetti après la victoire du LOSC à Metz la semaine passée n'a pas laissé Christophe Galtier insensible. "À Metz (0-2), je vous rejoins, notre match n'a pas été bon, nos derniers matchs sont moyens. Mais on ne peut pas dire que le LOSC, cette année comme les précédentes, est une équipe défensive qui ne fait que se projeter, a tonné le technicien en conférence de presse. Ce n'est pas vrai, c'est un cliché. J'ai entendu les commentaires des uns et des autres. Et que si on avait le bonheur d'être champion, on le devrait qu'à notre gardien... Qu'ils regardent leur équipe jouer. Qu'ils se concentrent sur leur équipe, je fais rarement de commentaires sur nos adversaires."

"Quand vous regardez PSG-Bayern, il y a 2 grands gardiens..."

Christophe Galtier a appuyé sa réflexion en se calquant sur la prestigieuse Ligue des Champions. "Quand vous regardez PSG - Bayern, il y a deux très grands gardiens, c'est indispensable. On ne peut pas résumer la saison sur l'individualité, sur la performance de Mike (Maignan), qui est excellent... On ne peut pas dire que notre jeu ne reste basé que sur cela, sur la qualité d'un défenseur ou de notre défense. On est une des meilleures défenses d'Europe, mais on ne peut pas réduire la performance du LOSC à cela. Après oui, on a été moins bons dans notre animation offensive ces derniers temps pour différentes raisons." Le message est passé.