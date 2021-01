Lille : Galtier désire préserver la dynamique dans le groupe

"On souhaite conserver cet effectif"

Dauphin de l'OL au classement de Ligue 1 avec le même nombre de points (36) mais une différence de buts inférieure (+19 contre +20), Lille entamera son année 2021 par la réception d'Angers, mercredi soir (21 heures). Pas inquiété par la DNCG qui n'a pris aucune mesure à son égard , le club devrait vivre un mercato très tranquille, selon Christophe Galtier. Ce mardi, le natif de Marseille a parlé du thème du mercato en conférence de presse., a-t-il clamé, confirmant les cas positifs de Luiz Araujo et Yusuf Yazici au Covid-19.Face au calendrier dense de l'année 2021, Galtier a confirmé son ambition de conserver son effectif, presque totalement : "Il y aura beaucoup de semaines à trois matches et en conséquence, on parle de la qualité de l'effectif qu'on devra avoir pour être performants dans les différentes compétitions et atteindre les objectifs. Mais on ne parle ni de départs, ni d'arrivées., a jugé l'entraîneur. Soucieux de rapidement reprendre la marche en avant de son équipe - invaincue depuis 7 matchs en Ligue 1 - il a commenté son ambition première : "Quand vous êtes en haut du classement et que vous avez des objectifs élevés, on sait que le moindre point perdu peut coûter cher à la fin. Il faut donc préserver cette dynamique dans le groupe en entretenant la qualité des joueurs, mais aussi une concurrence saine entre eux."