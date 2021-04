Christophe Galtier avait raison d'avoir peur. Interrogé sur la sortie prématurée de Jonathan David lors du match PSG-Lille remporté samedi par les Dogues (0-1), l'entraîneur nordiste avait dit sa plus grande crainte pour la suite de la saison de son joueur. Ce lundi, la sanction est tombée, et elle est lourde pour le Canadien.

🔴 Samedi, @itsJoDavid avait dû être remplacé à la 35ème minute de #PSGLOSC, après avoir subi un tacle d’un joueur parisien.

Suite aux examens réalisés, Jonathan David souffre d’une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite.



Il sera indisponible plusieurs semaines.



— LOSC (@losclive) April 5, 2021



Sur son compte officiel, Lille a communiqué sur la blessure de son attaquant qui "souffre d'une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite". Une catastrophe pour le joueur qui "sera indisponible plusieurs semaines". Sa fin de saison parait presque déjà hypothéquée.

Taclé à la cheville



Face au Paris Saint-Germain, c'est pourtant Jonathan David qui avait inscrit le seul et unique but permettant aux siens de l'emporter. Quelques minutes plus tôt, il avait subi un tacle très engagé d'Idrissa Gueye. Le pied du Parisien s'était écrasé sur la cheville de son adversaire, avec un simple carton jaune à la clef. A la pause, David était réapparu avec des béquilles et une grosse poche de glace sur sa cheville blessée. Il va désormais devoir prendre le temps de récupérer.