Lille, des problèmes de riches en attaque

Contre le PSG dimanche dernier, le secteur offensif lillois est resté muet pour la première fois de la saison. Toutes compétitions confondues, ce n'était plus arrivé depuis 29 matchs et une défaite 2-0 subie contre Paris au mois de janvier. Christophe Galtier a tout tenté pour étirer cette série mais les entrées de Timothy Weah et Jonathan David n'ont rien changé. Elles prouvent néanmoins que le LOSC ne manque pas de ressources offensives. Deux des cinq attaquants les plus chers de l'histoire du club nordiste sont sortis du banc pour le choc au sommet du championnat de France. C'est un véritable luxe.

Sept des huit joueurs offensifs lillois ont déjà marqué en L1 Si Lille occupe la première place du classement de la Ligue 1 après 16 journées, c'est en grande partie grâce à la richesse de son secteur offensif. Malgré les départs de Victor Osimhen et Loïc Rémy, les Dogues ne manquent pas d'attaquants. Burak Yilmaz, Jonathan David et Isaac Lihadji sont venus renforcer une équipe qui pouvait déjà compter sur Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Luiz Araujo, Yusuf Yazici et Timothy Weah. Dans le championnat de France, ils ont tous été décisifs. Seul Isaac Lihadji n'a pas encore réussi à marquer, mais il est loin de bénéficier du même temps de jeu que ses coéquipiers. Cette concurrence, qui est une véritable richesse, permet aux Dogues d'avoir la troisième meilleure attaque du championnat de France

Christophe Galtier peut adapter son dispositif Avec cet embouteillage de talents offensifs, chaque poste est doublé. Au moins. Un atout non-négligeable dans une saison aussi dense où le risque de blessure est multiplié. Cette émulation est également positive en terme de niveau de jeu. En Ligue 1, trois Lillois ont déjà passé la barre des cinq buts. Surtout, Christophe Galtier peut jongler entre les états de forme de chacun pour aligner le onze le plus performant possible et mettre en place les associations les plus efficaces. L'entraîneur du LOSC a aussi une belle palette de systèmes à sa disposition. Au stade Pierre-Mauroy, on retrouve toute une variété de profils offensifs : des ailiers purs, des milieux créateurs, des attaquants de pointe et même des joueurs polyvalents à sa disposition. De quoi donner des problèmes de riches à Christophe Galtier. Même si le quatuor Bamba-David-Yilmaz-Ikoné a sa préférence, l'entraîneur lillois a déjà testé différents dispositifs avec un, deux ou trois attaquants depuis le début de la saison. Jusqu'à ce week-end, ça avait toujours débouché sur au moins un but.