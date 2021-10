Lille : Bamba et Ikoné, un ton en-dessous

Chez les Jonathan lillois, c’est David qui cartonne cette saison. Pour sa deuxième saison au LOSC, l’attaquant canadien comptabilise déjà sept réalisations en onze matchs de Ligue 1, dont il est co-meilleur buteur avec Gaëtan Laborde. Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné ont eux plus de mal, puisqu’aucun des deux n’a réussi à se montrer décisif depuis le but inscrit par ce dernier lors du spectaculaire match nul à Metz lors de la première journée de Ligue 1 (3-3). Et s’ils comptent chacun une titularisation en Ligue des champions, ils ont tous les deux déçu, que ce soit Ikoné face à Wolfsburg et Bamba contre Séville.



Ont-ils du mal à digérer le changement d’entraîneur, avec le remplacement de Christophe Galtier par Jocelyn Gourvennec à l’intersaison, où le fait qu’ils ne sont pas partis alors qu’ils s’imaginaient rejoindre un club plus huppé ? On ne le sait pas vraiment, même s’il ne faut oublier que Bamba a manqué six matchs en raison d’une blessure à la cuisse. Mais après avoir activement participé à la conquête du titre de champion, ils pensaient ainsi briller sous d’autres cieux. Et peut-être qu’ils en subissent aujourd’hui le contrecoup.

Létang : "Il faut qu’ils soient bons s’ils ont envie d’être visibles"



Le LOSC aurait notamment refusé une offre de l’Atalanta Bergame pour Ikoné cet été, et on évoquait également un intérêt de la Fiorentina pour celui qui peine à retrouver son niveau de 2019, lorsqu’il avait été appelé chez les Bleus. Et le nom de Bamba a lui circulé à West Ham et dans d’autres clubs anglais. Au final, les deux hommes sont restés.

Ce qui n’est pas pour déplaire à leur président, qui avait évoqué le sujet le mois dernier dans un entretien accordé à La Voix des Sports. "C’est très simple en fait. Les joueurs, il faut qu’ils soient bons s’ils ont envie d’être visibles. Jo Bamba s’est peut-être dit à un moment qu’il allait partir et il s’est vite rendu compte qu’il n’aurait pas les offres et les propositions qu’il pouvait espérer", déclarait Olivier Létang.

Pour l’ancien dirigeant rennais, "c’est aussi un signal que le marché envoie au joueur. La façon de relancer un joueur, c’est simplement lui dire qu’on est tous là, qu’on est repartis tous ensemble. Une saison, c’est une aventure humaine lors de laquelle chacun doit être le meilleur possible." Deux joueurs qui ont encore, au moins, trois matchs de Ligue des champions pour se montrer, et qui vont surtout devoir s’employer pour faire remonter des Dogues actuellement dixièmes de Ligue 1 avant d’aller défier le PSG vendredi soir au Parc des Princes. Un stade que connaît bien Ikoné, formé par le club parisien et où il avait offert à David le but vainqueur en avril dernier, lors d’un match décisif pour le titre. Et s’il remettait ça ?