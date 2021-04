Lille, attention aux regrets

A la fin de la saison, personne n'aura passé plus de temps en tête de la Ligue 1 que Lille. Et pourtant, le LOSC n'est même pas assuré de finir sur le podium et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ce week-end, un scénario catastrophe pourrait même faire passer l'équipe entraînée par Christophe Galtier de la première à la quatrième place du classement. Dans une fin de championnat serrée comme jamais, première fois depuis l'introduction de la victoire à 3 points que le top 4 se tient en trois points à cinq journées de la fin de la saison, le club nordiste va devoir assumer un statut de favori qu'il a obtenu en brillant contre ses concurrents directs.

Au Groupama Stadium, Lille a l'occasion de finir la saison en restant invaincu face à l'OL (1-1 au match aller) après en avoir fait autant contre le PSG (un nul, une victoire) et lors des duels avec Monaco (une victoire, un nul). Quasi-parfait, ce bilan dans les confrontations directes avec les autres prétendants au titre pourrait ne pas suffire.

Un exemple niçois que les Lillois ne doivent pas suivre



Les Lillois sont presque invincibles cette saison. Ils n'ont perdu que trois fois en 33 journées. Ces dix dernières saisons, il n'y a que Nice en 2016-2017 qui n'a pas été sacré malgré un nombre de défaites aussi faible à ce stade du championnat. Cette saison-là, les Aiglons avaient terminé à la troisième place. Un exemple que les Dogues vont essayer de ne pas suivre. Pour y parvenir, ils vont devoir tenter de préserver leur point d'avance sur Paris et ses autres poursuivants contre Nice, Lens, Saint-Etienne et Angers. Un calendrier abordable qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les partenaires de Jonathan David.

Toutes les équipes qui ont battu Lille cette saison pointent actuellement dans la seconde moitié du classement (Brest, Angers, Nîmes). De quoi regretter encore un peu plus ces points perdus en route. Tout comme les six matchs nuls concédés à domicile qui ne permettent pas de bonifier le bilan des Nordistes à l'extérieur, le meilleur de la L1. Cette saison, le LOSC a parfois perdu des points là où cela semblait simple d'en gagner. Une situation à éviter d'ici à la fin de la saison. C'est dans l'adversité que Lille a su se sublimer pour réaliser une saison exceptionnelle. Le sprint final qui débute sur la pelouse de l'OL ce dimanche sera une nouvelle occasion de le prouver.