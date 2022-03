Lille : Armand suspendu pour la fin de la saison

La sanction est lourde pour Sylvain Armand. Le 19 mars dernier, le dirigeant de Lille s'était emporté après l'expulsion de Timothy Weah lors de la victoire de Lille à Nantes (0-1). Trouvant le carton rouge injuste, il était alors descendu au niveau des zones techniques de la Beaujoire pour avoir une explication avec le quatrième arbitre. "L'expulsion? Je ne supporte pas l'injustice. C'est en effet plus facile pour nous d'avoir les caméras en haut avec les ralentis. Quand on voit le ralenti nous-même, on voit - c'est mon avis personnel - et beaucoup de Nantais dans les tribunes étaient d'accord pour dire qu'il n'y avait pas carton rouge et que l'arbitre se déplace, va voir à la caméra la même image que nous et donne un carton rouge, pour moi c'est une injustice et c'est une faute qui peut influer sur le reste du match. C'est tout simplement pour ça", disait-il, notamment, par la suite.

Lille-Bordeaux, dernier match pour Armand cette saison

Suspendu quatre matchs (deux par révocation de sursis) de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de fonctions officielles pour sa virulente altercation avec Frédéric Antonetti lors de Lille-Metz en février dernier, le dirigeant a de nouveau été sanctionné par la commission de Discipline de la LFP, ce mercredi soir. Dans un communiqué officiel, l'instance indique que le coordinateur sportif du LOSC est suspendu de "de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu’au 31 mai 2022. La sanction prend effet le mardi 5 avril 2022 à 0h00". Par ailleurs, une amende de 10 000 euros avec sursis lui a également été infligée. Ainsi, il aura une ultime ccasion d'exercer sa fonction lors du prochain match de Lille face à Bordeaux, samedi, dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1 (19 heures).