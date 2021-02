Ligue Europa : L'élimination de Lille, une mauvaise nouvelle pour l'OL et le PSG

Lille sera plus frais dans la course au titre, d'après Kovac



🗣️ A deux jours de la réception de Brest au Stade Louis-II, Niko Kovac s’est exprimé en conférence de presse. #ASMSB29 https://t.co/bsdIwwErGD

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 26, 2021

Jeudi soir, Lille a terminé son aventure européenne par une défaite face à l'Ajax Amsterdam en seizièmes de finale de la Ligue Europa (2-1 ; 4-2 sur la confrontation globale). De fait, le calendrier des joueurs dirigés par Christophe Galtier va s'en retrouver moins chargé, notamment dans l'optique de la course au titre en Ligue 1 alors que les Dogues mènent la danse devant l'OL et le PSG. De là à en voir une mauvaise nouvelle pour les deux poursuivants du LOSC ? Selon Niko Kovac, oui."Leur élimination est peut-être une mauvaise nouvelle pour Lyon et le Paris Saint-Germain, mais peut-être moins pour nous qui sommes plus loin au classement (à 6 points du LOSC, ndlr). Effectivement, j'ai regardé le match de Lille hier (jeudi). Ils accomplissent une très belle saison, jouent un très bon football et sont très organisés., a expliqué ce vendredi le coach de l'AS Monaco.Dimanche, son équipe affrontera Brest à Louis-II (13 heures) et le technicien croate a l'intention d'être, comme souvent, ambitieux, face aux joueurs de Dall'Oglio. "C'est toujours notre ambition de pratiquer un football offensif. On voulait pratiquer cela au Parc des Princes mais on est tombés sur un PSG qui ne nous a pas facilité la tâche, même si on a fait de notre mieux., a-t-il développé.