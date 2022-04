Ligue Europa Conférence : Les réactions après Feyenoord - Marseille

Mauvaise performance ce soir, mais on peut continuer d'y croire. RDV au match retour à la maison 💪🏼🔥 pic.twitter.com/QODUbI7kDs

— Amine Harit (@Amine_000) April 28, 2022

« On reste encore en vie parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. Mais on est passé totalement à côté, notamment en première période où l'on a eu beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs techniques. Ça ne nous ressemble pas, ce n'est pas l'OM, ce n'est pas ce que l'on fait depuis le début de la saison. Ce n'est pas digne d'une demi-finale. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses, mais même avec ça on arrive quand même à se procurer beaucoup d'occasions et à marquer des buts. On aura à cœur de se rattraper dimanche (contre Lyon) et bien évidemment la semaine prochaine (à l'Orange Vélodrome). (...) On s'est rendu le match difficile tout seuls, c'est nous qui leur avons donné le match, ils n'ont pas été au-dessus. »« On est très déçu. C'était un match très compliqué pour nous et malheureusement on l'a perdu. On va passer au match de dimanche et on fera ensuite tout pour gagner le match retour. Il nous a manqué de l'efficacité, à commencer par moi, car j'ai raté trois occasions de but que j'aurais dû marquer. Au match retour, je pense qu'on fera tout pour marquer beaucoup de buts et se qualifier. Ça fait plaisir de marquer mon premier but en Coupe d'Europe, c'était l'essentiel pour aider l'équipe. On n'a pas été surpris par l'intensité mise par Feyenoord car on savait qu'ils jouaient comme ça, on les a regardés. On a juste fait des erreurs et on va tout faire pour gagner le match retour. »