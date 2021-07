Ligue des champions/3e tour de qualification: Monaco fixé lundi

Monaco, qui a terminé troisième de Ligue 1 fin mai, sera fixé lundi midi sur son adversaire pour le 3e tour de qualification à la Ligue des champions (aller 3/4 août, retour 10 août) à l'issue du tirage au sort organisé à Nyon (Suisse). L'ASM, qui a arraché sa place sur le podium et son billet pour les tours préliminaires de la C1 à l'issue d'une lutte acharnée avec Lyon, sera tête de série, ce qui ne l'empêchera pas forcément d'éviter une opposition relevée. Le club du Rocher affrontera en effet soit le vainqueur de la confrontation entre le PSV Eindhoven et Galatasaray, soit le Spartak Moscou, soit Genk, soit l'équipe qui remportera le duel entre le Rapid Vienne et le Sparta Prague.

Le plus mauvais tirage pour les hommes de Niko Kovac semble être le rescapé de la confrontation entre les Néerlandais et les Turcs, et à un degré moindre les Russes ou les Belges, tandis que les équipes autrichienne et tchèque paraissent à leur portée. Le PSV a terminé deuxième du championnat batave loin derrière l'Ajax Amsterdam, tandis que Galatasaray a échoué de justesse à conquérir le titre, devancé à la différence de buts par son rival stambouliote du Besiktas. Par ailleurs, les très chaudes ambiances dans les stades turcs constituent toujours un gros défi pour les équipes visiteuses. Le Spartak a quant à lui également fini 2e de son championnat, à bonne distance du Zenit Saint-Petersbourg, tandis que Genk a terminé la saison en boulet de canon en remportant la Coupe de Belgique et en réalisant de superbes play-offs pour finir à la deuxième place, à égalité de points avec le champion, le Club Bruges.

Le Sparta Prague, battu deux fois par Lille en Ligue Europa la saison dernière (4-1, 2-1) et qui a été largement surclassé par son ennemi du Slavia en championnat, semble un ton en dessous, tout comme le Rapid Vienne, qui n'a pas pu contester l'hégémonie nationale du Red Bull Salzbourg. Si les Monégasques passent ce premier écueil début août, ils ne seront en revanche pas tête de série pour les barrages et seront opposés soit aux Portugais du Benfica Lisbonne soit aux Ukrainiens du Shaktar Donetsk, des habitués de la Ligue des champions, soit à leurs bourreaux si ces formations sont éliminées au 3e tour de qualification.

Les adversaires possibles de Monaco :

- Genk (BEL)

- Spartak Moscou (RUS)

- PSV Eindhoven (NED) ou Galatasaray (TUR), qui s'affrontent au 2e tour de qualification

- Rapid Vienne (AUT) ou Sparta Prague (CZE), qui s’affrontent au 2e tour de qualification