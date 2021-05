Ligue 1 : Yilmaz sacré joueur du mois d'avril

La concurrence a été rude mais finalement Burak Yilmaz, l'attaquant du LOSC, a récolté une majorité de suffrages devant Kevin Volland et Wissam Ben Yedder (AS Monaco) afin de se convertir en le meilleur joueur du mois d'avril en Ligue 1. Le buteur des Dogues, auteur de 3 buts et 1 passe décisive lors du mois en question, n'est pas étranger au fait que l'équipe dirigée par Christophe Galtier soit en course pour le titre qu'elle pourrait remporter dès dimanche en fonction de son résultat face à Angers (21 heures). En tête du championnat avec un point de plus que le PSG, l'équipe nordiste a son destin en main pour obtenir un premier sacre depuis 2011.

On se permet de faire une petite pause dans la cérémonie des Trophées UNFP 2021 pour vous annoncer le Joueur du Mois d'avril de @Ligue1UberEats... Un indice ? 🇹🇷



Burak Yilmaz, félicitations ✨#TropheesUNFP pic.twitter.com/OsuZtUvQ0N — UNFP (@UNFP) May 20, 2021

Une rencontre incroyable contre l'OL

Durant le mois d'avril, le natif d'Antalya a notamment su faire la différence lors d'une rencontre explosive face à l'OL, lors de la 34ème journée de Ligue 1. Menée 2-0, le LOSC avait su renverser l'équipe de Rudi Garcia (2-3) en s'appuyant sur le talent d'Yilmaz, auteur de deux buts et d'une passe décisive adressée à Jonathan David. Début mai lors du derby face à Lens, le joueur avait de nouveau marqué les esprits lors du succès de son équipe (0-3), avec un doublé. Christophe Galtier avait exprimé son admiration au terme de la rencontre en conférence de presse.

"Le fait qu’il soit revenu en forme sur cette fin de championnat, c’est un atout important dans mon modèle de jeu et dans les associations que je crée sur un plan offensif. C’est un leader, il est froid dans la préparation des matchs mais il est aussi bouillant sur le terrain", disait-il. Dimanche sur la pelouse d'Angers, Yilmaz disputera une nouvelle rencontre à haute pression. Cela tombe bien, à 35 ans, il semble adorer ça et pourrait envoyer son équipe vers un bonheur incommensurable.