Le mercato estival étant bouclé, la direction de l’OM s’occupe désormais des dossiers de prolongation pour ses principaux cadres. Et le premier dossier bouclé est celui du milieu de terrain Valentin Rongier. L’ancien nantais s’est engagé ce mardi jusqu’en 2026 avec le vice-champion de France.

𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿, 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗶𝗳 et 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝘁, notre milieu olympien aux 117 matchs prolonge son contrat avec le club jusqu'en 2026.



Rongier « incarne les valeurs du projet olympien »



Rongier fait partie des principaux relais d’Igor Tudor cette saison. C’est même l’élément que le coach croate utilise le plus depuis l’entame de l’exercice. Il a disputé les 9 parties de son équipe, et n’a raté que 53 minutes de jeu. Dans l’entrejeu, il est désormais considéré comme indispensable, contrairement à Mattéo Guendouzi, lequel fait quelques détours par le banc.



Rongier est arrivé à Marseille à l’été 2019. Toutes compétitions confondues, il y totalise aujourd’hui 117 matches. Le club s’est félicité de l’avoir conservé à travers cette déclaration sur son site officiel : « Joueur intelligent, polyvalent et combatif, le numéro 21 phocéen incarne également parfaitement à travers sa rigueur, son sérieux et son comportement, les valeurs du projet olympien ».