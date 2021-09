Habib Diallo ne vit pas forcément actuellement la meilleure période de sa carrière. Aujourd'hui âgé de 26 ans, l'attaquant international sénégalais, professionnel depuis l'année 2015, avait décidé, le 5 octobre dernier, de rejoindre le club de Strasbourg, lui le joueur de Metz, contre un montant qui avoisinait alors les dix millions d'euros avec bonus. Soit, tout bonnement, l'achat le plus cher de son club actuel. Une décision prise après cinq années passées sous les couleurs messines, son club formateur. Avec Metz, le natif de Thiès au Sénégal a vu son compteur être bloqué à un total de 48 buts marqués en 116 rencontres disputées.



Diallo avait participé à la remontée de Metz dans l'élite



Après avoir été prêté pendant un an et demi, et plus précisément de 2016 à 2018, à Brest, Diallo était alors revenu au sein de son club de toujours. Un retour plus que réussi et c'est même à ce moment-là qu'il avait alors commencé à taper dans l'œil de certains clubs européens. C'était en 2019-20, lorsqu'il avait terminé la saison de Ligue 1, sa deuxième à titre personnel, avec un bilan de douze buts marqués pour également trois passes décisives délivrées, tout en aidant également grandement Metz à se maintenir dans l'élite. Auparavant, la saison précédente, et plus précisément en 2018-19, il avait alors aidé son club à monter dans l'élite, avec notamment pas moins de 26 buts inscrits et une sélection dans l'équipe type 2019 de Ligue 2.

Dix buts marqués en 36 rencontres avec Strasbourg