Ligue 1 : Un choc dès la première journée ?

La saison 2020-2021 de Ligue 1 devrait démarrer tambour battant. Selon les informations du Parisien, l’OM et l’AS Saint-Étienne vont s’affronter lors de la 1ère journée de championnat. Les deux équipes se retrouveront dès le dimanche 23 août à l’Orange Vélodrome. Si, pour le moment, aucun horaire n’a été communiqué, il se pourrait que ce match ne se déroule pas à 21 heures. En effet, le 23 août, coïncide aussi avec la finale de la Ligue des champions, et en vertu d’un accord entre les différentes grandes ligues et l’UEFA, il est impossible qu’un match de championnat se déroule en même temps qu’une confrontation européenne.

Lyon - Saint-Etienne programmé le 8 novembre ?

Toujours selon le quotidien francilien, Marseille devrait bien se déplacer au Parc des Princes le 13 septembre, et les hommes d’André Villas Boas iront ensuite au Groupama Stadium pour le premier l’Olympico de la saison, programmé le dimanche 4 octobre. Et l’enceinte des Gones accueillera le derby entre l’OL et Saint-Étienne le 8 novembre (10e journée). Les 13 et 20 décembre, le PSG accueillera Lyon avant de se rendre au stade Pierre Mauroy afin d’y affronter le LOSC. Les 24 janvier et 7 février, les Marseillais recevront Lyon, puis le PSG. Enfin, le 28 février (27e journée), Saint-Étienne accueillera Lyon, pour un nouveau derby qui s’annonce bouillant.