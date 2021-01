Marseille, qui compte deux matches de retard, est évidemment toujours en course pour décrocher une place sur le podium en fin de saison. Mais l'OM vient de s'incliner face au PSG dans le Trophée des Champions (1-2) et reste, surtout, sur un triste nul sur la pelouse de Dijon (0-0). Nîmes est de son côté au fond du gouffre et vient d'enchaîner trois défaites. Les Crocos sont derniers.





Les stats à connaître (avec Opta)

Marseille n'a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 contre Nîmes (8 victoires, 1 nul), le 19 août 2018 en déplacement (1-3).



Marseille a remporté ses 4 dernières réceptions de Nîmes en Ligue 1, marquant une moyenne de 3,8 buts par rencontre face à cet adversaire sur la période (15 au total).



Marseille n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), c’était le 6 janvier dernier contre Montpellier (3-1). Avant ça, l’OM avait gagné chacun de ses 6 précédents matches dans l’élite.



Nîmes n’a remporté aucun de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 7 défaites), seul Nantes (10) est actuellement sur une plus longue disette que les Crocos dans l’élite. Les Nîmois ont perdu leurs 3 derniers matches de L1, plus longue série en cours.



Nîmes affiche 12 points et 13 défaites après 19 matches en Ligue 1 2020/21, pires totaux à ce stade de la compétition dans son histoire (3 points pour une victoire).



Marseille n’a perdu que 2 de ses 21 derniers matches de Ligue 1 à domicile (12 victoires, 7 nuls), contre Nantes le 22 février 2020 (1-3) et contre St Etienne le 17 septembre dernier (0-2).



Nîmes n’a remporté aucun de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), une série amorcée après le succès à Reims le 22 novembre dernier (1-0).



Marseille a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1, sa plus longue série depuis janvier-septembre 2005 (13).



Le défenseur de Marseille Hiroki Sakai est le joueur de champ qui a passé le plus de temps sur le terrain en Ligue 1 cette saison sans tenter le moindre tir au but (1381 minutes).



Le joueur de Nîmes Zinedine Ferhat n’a pas été impliqué dans le moindre but lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1, après avoir été impliqué dans 7 buts lors de ses 9 précédents (4 buts, 3 assists).