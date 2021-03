Ligue 1 : Strasbourg tombe Monaco

Auteur de neuf victoires sur ses dix derniers matches de Ligue 1, l’AS Monaco s’est déplacé ce mercredi soir en Alsace avec l’ambition de l’emporter pour rester placé dans la course au titre. Les visiteurs ont monopolisé le ballon dès le début de match mais Strasbourg, bien en place, est monté progressivement en puissance. Par Dimitri Liénard et Adrien Thomasson, le RCSA a tenté ses premières frappes, en vain. Ces derniers ont été imités par Lionel Carole à la demi-heure de jeu. De loin, il a envoyé une mine qui a frôlé la barre transversale de Benjamin Lecomte.



Cette première grosse situation strasbourgeoise a vraisemblablement secoué l’ASM qui, juste avant la mi-temps, aurait pu ouvrir le score par Wissam Ben Yedder. Cependant, la reprise de volée trop axiale de l’international français dans la surface n’a pas surpris Eiji Kawashima. Cette occasion, la plus grosse de l’AS Monaco, a été la dernière pour les Asémistes dans cette rencontre tant Strasbourg a dominé dans le second acte.



Strasbourg y a cru jusqu’au bout



Peu après l’heure de jeu, Ludovic Ajorque a déclenché une reprise de volée stoppé par Benjamin Lecomte avant que Dimitri Liénard envoie une lourde frappe, passée de peu au-dessus du but. Dix minutes plus tard, le meilleur buteur strasbourgeois, encore lui, a mis la pression à Caio Henrique. A la limite de marquer contre son camp, le défenseur monégasque a été sauvé par son gardien, héroïque. Toutefois, le portier de l’ASM n’a rien pu faire au début du temps additionnel quand Frédéric Guilbert a lâché une frappe puissante du pied gauche à l’entrée de la surface. Le latéral droit prêté par Aston Villa a marqué son premier but avec le RCSA et offert à cette occasion une précieuse victoire (1-0) à son équipe.



Une petite revanche pour des Strasbourgeois qui ont laissé filer deux points dimanche dans les dernières minutes à Lille (1-1). Cette victoire permet à Strasbourg de pendre huit points d’avance sur la zone de relégation alors que l’ASM, défait pour la première fois en 2021, réalise une très mauvaise opération dans la course au titre. Lille, Paris et Lyon ayant tous gagné, Monaco, quatrième, est à quatre longueurs du podium et sept du LOSC, leader.