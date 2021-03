Ligue 1 - Stéphane Moulin et Angers, c'est bientôt fini !

Coup de tonnerre du côté d'Angers. En effet, ce vendredi midi, à l'occasion d'une conférence de presse tenue exceptionnellement pour l'occasion, Stéphane Moulin a annoncé son départ du club : « Je me posais la question sur ma dernière année de contrat. Cette réflexion a progressivement mûri et j'ai décidé d'arrêter en fin de saison. J'ai ressenti cette saison comme difficile et éprouvante. J'ai pris ma décision avant le match contre Metz (ndlr : le 3 mars, avec une victoire (1-0)). Cela fait quelques temps que je vis avec. Cela va permettre au club de préparer sereinement la saison prochaine. C'est ma décision. Il m'apparaissait judicieux d'en avertir mes dirigeants. C'est tout un tas de choses. Dix ans, c'est beaucoup. Je ne vais retenir que du bon et je veux rester sur le bon. Le temps peut être un allié mais parfois, la longévité peut devenir une faiblesse et je ne voulais pas en arriver là. »

Avec Moulin, le SCO avait retrouvé l'élite en 2015

En préambule, le président du club, à savoir Saïd Chabane, avait déjà annoncé la couleur : « J'avais besoin de vous tenir informé d'un évènement. Ça fait dix ans que je suis au club et j'ai mesuré la chance d'être dans un club professionnel. La chance qu'on a aussi d'évoluer dans le football professionnel s'accompagne de moments exceptionnels où se mêlent l'adrénaline, la joie et, même parfois dans la même minute, la tristesse. Hier (jeudi) soir avec Philippe Caillot (ndlr : le président délégué du club) et Stéphane Moulin, on a débattu dessus pendant deux heures. » Sur le banc de l'équipe première depuis 2011, Moulin était l'entraîneur à la plus grande longévité, au niveau des cinq grands championnats européens. Avec lui, le SCO est remonté dans l'élite en 2015, pour ensuite ne plus jamais redescendre. Actuellement dixième du classement, Angers accueille Montpellier, le dimanche 4 avril prochain à 13h00, dans le cadre de la 31eme journée de Ligue 1.