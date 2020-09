Ligue 1 : Seko Fofana, l'autre star qui va rater Lens-PSG

Pour le retour de la Ligue 1 au stade Bollaert-Delelis, toutes les stars prévues ne seront pas du voyage. Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Keylor Navas mais surtout Seko Fofana vont manquer à l'appel. Ce dernier joueur n'est pas le plus connu de la liste mais il est le plus attendu par le peuple lensois. A lui seul, il symbolise les ambitions du RC Lens. Annoncé dans un club qualifié pour une coupe d'Europe, le milieu de terrain a préféré rejoindre l'écurie nordiste pour mettre son expérience et ses qualités au service d'un promu en Ligue 1. Choix du cœur pour le joueur de 25 ans, cette arrivée constitue un transfert record dans l'histoire lensoise.

10 millions d'euros, bonus compris, ont été dépensés pour convaincre l'Udinese de lâcher son joueur qui a fait le plus de passes décisives l'an passé : 7. Si on y ajoute ses trois buts dont un contre la Juventus Turin, le natif de Paris a terminé la saison de Serie A avec un bilan semblable à ceux de Miralem Pjanic, José Callejon, Sandro Tonali ou Juan Cuadrado. Un exploit qui permet de mieux se rendre compte des qualités du bonhomme. Un niveau qui justifie son prix et entretient l'espoir.

Une référence à son poste en Italie

Milieu de terrain box to box, l'international ivoirien est polyvalent. Il est aussi efficace dans le travail de récupération que dans la relance. Les qualités qu'il va mettre au service de Lens, le joueur formé à Lorient a eu l'occasion de les perfectionner au plus haut niveau. Après avoir terminé sa formation à Manchester City sous les ordres de Patrick Vieira, Seko Fofana a été prêté à Fulham et à Bastia. Dans l'exigeant championnat de Championship, il est devenu titulaire avant son 20eme anniversaire.

Avec le club corse, il a réussi son baptême du feu en Ligue 1 avec 32 apparitions. Une performance qui lui a permis de signer à l'Udinese durant l'été 2016. Il y a brillé pendant quatre saisons. Avec le club du Frioul, le néo-Lensois a énormément progressé, passant d'un statut de joueur anonyme à celui de référence à son poste. Sa capacité à se projeter lui a permis d'être impliqué sur 24 buts en 112 apparitions en Serie A. Mais elle l'a surtout aidé à faire l'unanimité.



« J’ai hâte qu’il soit sur le terrain pour nous apporter toutes ses qualités »

C'est pour cette raison qu'il a été suivi par les meilleurs clubs italiens.. « C’est une super recrue. Une vraie plus-value pour le club. J’ai hâte qu’il soit sur le terrain pour nous apporter toutes ses qualités. C’est un joueur d’un certain standing. C’est une grande performance de la part d’un club promu d’attirer un tel joueur. Il faut féliciter les dirigeants et la cellule de recrutement car Seko devait avoir pas mal de monde sur lui. » s'est enthousiasmé Yannick Cahuzac sur lensois.com. Et il sait de qui il parle, il a déjà joué avec Fofana, c'était à Bastia en 2015-2016. Des propos qui prouvent que le capitaine nordiste semble déjà savoir qui est la star de son équipe pour la saison à venir.