Ligue 1 : Samuel Gigot au secours de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi connaît un début d'année pour le moins compliqué avec l'Olympique de Marseille. Arrivé sous les couleurs phocéennes en 2020, Balerdi traverse l'une de ses plus mauvaises périodes et vient de subir une suspension après un carton rouge. Dimanche 12 mars, le défenseur argentin écopait d'un carton rouge après une importante faute, erreur qui lui a d'ailleurs valu deux matchs de suspension. Il manquera donc le déplacement à Reims et la réception des Montpelliérains. Sous le feu des critiques, Balerdi a été ouvertement défendu par son coéquipier Matteo Guendouzi à la sortie du terrain d'entraînement ce mercredi.

Aujourd'hui, c'est au tour de Samuel Gigot de voler à son secours. "Les mots (entre lui et Balerdi, ndlr) restent privés. C'est un vrai guerrier, il n'a jamais rien lâché et il va se relever de cette épreuve encore, je n’en doute pas. Il a déjà montré un gros caractère" a déclaré Gigot en conférence de presse.