Ligue 1 - Sampaoli en approche à l'OM ?

Tout va vite, très vite du côté de l’OM. Après avoir accueilli avec stupéfaction, la démission orale de son entraîneur André Villas-Boas, lors d’une conférence de presse, le club phocéen s’est déjà mis en quête d’un successeur. Dans cette affaire ultra-médiatique qui reste de durer, il est hors de question de perdre du temps supplémentaire sur le terrain du sportif. Pablo Longoria, le directeur du football de l’Olympique de Marseille fait actuellement ce pourquoi il est arrivé, éplucher son carnet d’adresses. Cette fois, ce n’est pas pour acheter ou vendre des joueurs mais bel et bien pour trouver un entraîneur capable de prendre les rênes d’une équipe en perdition.

Malgré le nul récolté sur la pelouse de Lens mercredi (2-2), qui a effacé une série de quatre défaites consécutives, l’OM est loin d’être sorti d’affaire. Pour tirer les Marseillais du bourbier, Pablo Longoria a vu grand. Non seulement au regard de l’ampleur de la tâche mais aussi pour montrer que le club sait attirer des noms malgré la fâcheuse publicité faite par André Villas-Boas. Selon les informations conjointes de L’Équipe et de AS, Jorge Sampaoli a été sondé par les dirigeants olympiens. L’ancien sélectionneur de l’Argentine à la particularité d’être fréquemment associé à l’OM depuis quelques années.

RÉPONSE À LA FIN DU MOIS



Cette année en revanche, la donne semble différente. D’abord parce que Pablo Longoria, humilié devant tout le monde, veut taper du poing sur la table pour se faire respecter mais également parce que l’Argentin figure tout en haut de la short-list établie par l’Espagnol. Si le quotidien ibérique fait état d’un accord entre Sampaoli et l’OM, L’Équipe dément l’information. Seule barrière actuellement entre le technicien et la formation française, la situation contractuelle de l’intéressé. Jorge Sampaoli dirige actuellement l’Atlético Mineiro, aujourd’hui troisième du championnat brésilien, à quatre journées de la fin.

Malgré l’appel du pied de l’OM, il apparaît peu probable que l’Argentin saute dans un avion pour le sud de la France aussi près du dénouement de sa saison. En revanche après le 26 février, les choses peuvent évoluer. Mais le club marseillais a t-il la patience d’attendre ou va t-il se diriger vers un entraîneur libre de suite ? La question est légitime. Dans ce cas, Rolland Courbis, officiellement retraité, s’est proposé. Rafael Benitez et Lucien Favre ont été approchés également mais le premier privilégie la piste napolitaine et le second a refusé pour le moment, préférant l’idée de débuter une nouvelle aventure avec un club au mois de juin. Leonardo Jardim, Maurizio Sarri ou Habib Beye ont aussi fait parler d’eux.



