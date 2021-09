Ligue 1 : Rennes continue sa progression

Il faudra certainement encore compter sur le Stade Rennais, cette saison. En effet, il ne fait guère de doutes que le club breton continuera à jouer les premiers rôles, pour la troisième saison consécutive. Pour rappel, les Rennais avaient pris la troisième place du classement du championnat de France de Ligue 1, lors de la saison 2019-20, qui n'était alors pas allée à son terme, en raison de la pandémie de coronavirus. La saison dernière, soit en 2020-21, les Rennais avaient pris la sixième place finale de ce même classement. Une position qui leur permet aujourd'hui de disputer la première édition de la Ligue Europa Conférence. Une progression en forme de stabilité.

Deux nuls, une victoire et une défaite pour débuter la saison

D'autant plus que l'an passé, le club a dû connaître un changement d'entraîneur. Exit Julien Stéphan, qui avait alors donné sa démission le 1er mars dernier, après avoir notamment emmené le club, pour la première fois de son histoire, en Ligue des Champions. Au moment où le technicien tricolore avait décidé de s'arrêter, Rennes végétait alors en dixième position. Son remplaçant, Bruno Genesio, toujours en poste à l'heure actuelle, avait alors finalement permis au club de se redresser. Cette saison, le club breton a débuté le championnat de France de Ligue 1 et cette saison 2021-22, par deux matchs nuls, contre Lens puis Brest, avant de goûter à la victoire face à Nantes. Enfin, juste avant la trêve internationale, les Bretons s'étaient fait surprendre sur la pelouse d'Angers.

Camavinga a pris la direction du Real Madrid

Toujours est-il qu'après quatre journées disputées, le club se classe actuellement à la huitième place du classement. Au niveau de son effectif, Genesio a reçu du renfort. En effet, Rennes a dépensé, selon Transfermarkt, la somme d'environ 80 millions d'euros pour s'attacher les services de plusieurs joueurs plus qu'intéressants, à savoir Loïc Badé, Gaëtan Laborde, Kamaldeen Sulemana, Baptiste Santamaria, Lovro Majer, Dogan Alemdar ainsi que Birger Meling. Dans le sens des départs, il y a également eu du mouvement. Le principal départ reste évidemment celui d'Eduardo Camavinga, parti au Real Madrid. Reste désormais à savoir si cela affectera ou non le Stade Rennais dans sa quête de progression.