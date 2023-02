Il était un joueur flamboyant à Lille, porté vers l'avant et au football énergique, mais au PSG, Renato Sanches n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. Remplaçant, le Portugais s'inscrit toutefois dans la rotation de Christophe Galtier, alors qu'il n'a également pas été épargné par les blessures et pépins physiques depuis le début de la saison et de la Ligue 1. Face à Montpellier hier soir (1-3 pour Paris), il a joué quasiment une heure. Après la rencontre, il a évoqué son temps de jeu à Paris, qu'il aimerait plus élevé. Avec le sourire !

« C'est toujours important de gagner après ne pas avoir gagné les deux derniers matches. J'ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant parce que c'est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j'ai juste besoin de jouer un peu plus... C'est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c'est normal que de temps en temps que j'ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c'est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur. »