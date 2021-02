Ligue 1 - Réduit à 9, l'OM est toujours maudit à Bordeaux !

Marseille, réduit à neuf contre onze pendant la dernière demi-heure, a préservé le nul (0-0) à Bordeaux dimanche pour la 25e journée de Ligue 1, un résultat presque inespéré mais qui n'arrange pas les affaires marseillaises dans la course à l'Europe.

Incapable de gagner à Bordeaux en première division depuis 1977, l'OM a étiré cette étrange malédiction une saison de plus et stagne à la 9e place du classement. Mais au moins les Marseillais, plombés par l'exclusion des Argentins Leonardo Balerdi (55e) et Dario Benedetto (59e), ont-ils évité de concéder une cinquième défaite en six journées, sauvés notamment par leur poteau sur une tentative de Hwang Ui-jo (58e).