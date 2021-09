Ligue 1 : Qui est Ivo Grbic, le nouveau gardien lillois ?

Lille a mis du temps à le trouver. Après sa très belle saison 2020-21 couronnée d'un titre de champion de France, le club nordiste avait alors ensuite dû se résoudre à laisser filer son gardien de but international français Mike Maignan (26 ans), en direction de l'AC Milan. Un portier qui avait alors permis au LOSC de terminer également l'exercice précédent avec seulement 23 petits buts encaissés en 38 journées disputées. Lille a alors ensuite eu bien du mal à lui trouver un remplaçant et ce n'est que le 19 août dernier que le gardien de but croate Ivo Grbic (25 ans) a officiellement débarqué, en provenance de l'Atlético de Madrid et sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat.



Un match joué avec l'Atlético l'année dernière



Né à Split, ce portier a débuté sa carrière professionnelle dans son pays d'origine. D'abord du côté de l'Hajduk Split, avec un total de dix petites rencontres disputées, toutes compétitions confondues, de 2015 à 2018. C'est en 2018 qu'il a changé de dimension, en prenant la direction du Lokomotiva Zagreb, pour qui il a alors disputé un total de 74 matchs, toutes compétitions confondues. C'est à ce moment-là qu'il s'est alors fait remarquer et il a ensuite rejoint l'Atlético de Madrid, le 20 août 2020, après y avoir signé un contrat jusqu'en 2024. Sa seule apparition sous les couleurs des Colchoneros date du 16 décembre dernier, à l'occasion d'une rencontre de Coupe d'Espagne remportée contre le CD Cardassar (3-0). Certainement désireux d'avoir davantage de temps de jeu, Grbic se retrouve donc désormais dans le Nord de la France.



7 buts encaissés par Lille avant son arrivée, seulement 2 de plus depuis



Dès son arrivée, le portier croate s'est alors installé dans la cage lilloise et il a même disputé les deux rencontres de championnat qui ont précédé la trêve internationale. Ce changement de gardien, après deux premières journées passées avec le gardien de but brésilien Leo Jardim (26 ans), a déjà eu un impact. Après un match nul suivi d'une défaite, et sept buts encaissés, le LOSC a ensuite enchaîné avec un nouveau nul puis sa première victoire, mais avec seulement deux buts encaissés. Cette saison pourrait également permettre peut-être à Ivo Grbic de connaître sa première sélection en équipe nationale de la Croatie. Après un premier rassemblement en septembre 2020, le portier a ensuite régulièrement été appelé, mais sans jouer. Et si c'était son année ?



