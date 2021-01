Ligue 1 : Puel demande le report du derby

Saint-Etienne a demandé un report du derby contre l'OL en Ligue 1 en raison d'un nombre élevé de cas de Covid-19. https://t.co/NksTrXZZZB pic.twitter.com/gMmACVa7gt

Deuxième demande en quelques jours

Prévu dimanche à 21 heures, le fameux derby entre l'OL et l'ASSE comptant pour la 21eme journée de Ligue 1 risque de ne pas avoir lieu. C'est lors d'une conférence de presse que Claude Puel, actuel entraîneur de Saint-Etienne, a avoué que le club et lui avaient demandé le report du match à la Ligue. Et pour cause, l'équipe des Verts est fortement touchée par la Covid-19 et plusieurs cas ont été recensés, dont l'entraîneur lui-même. Un report qui ne risque pas de plaire aux supporters des deux équipes, déjà en feu depuis quelques jours. Néanmoins, Puel est réaliste :Il y a donc de fortes chances que la rencontre ait tout de même lieu. Le club stéphanois compte une dizaine de cas, et dispose donc encore des vingt joueurs minimum requis par la LFP.Ce n'est pas la première fois que l'ASSE essaye de reporter ses rencontres. Lors de la 20eme journée, Saint-Etienne avait déjà demandé le report du match face à Strasbourg. Une demande refusée par la Ligue qui a maintenu l'opposition. Avec une équipe amoindrie, les Stéphanois n'ont pas réussi à s'en sortir. Résultat, 1-0 pour Strasbourg. Cela risque donc d'être la même chose face à Lyon, de quoi inquiéter Puel :Cette situation complexifie la saison de l'ASSE, plutôt catastrophique. Le club se positionne à la 16eme place avec 19 points. Seule petite bonne nouvelle pour les Verts, le retour de Timothée Kolodziejczak, annoncé par Le Progrès. Ce dernier n'est plus positif et peut donc jouer à nouveau. La réponse de la Ligue sera communiquée dans les prochains jours.