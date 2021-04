Pour son match de reprise après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain est passé à côté de son sujet. Incapable de marquer, le club de la capitale en a même été quitte pour une défaite au Parc des Princes face à des Lillois réalistes et solides (0-1, 31e journée). Déjà cinq défaites à domicile cette saison en championnat. Du jamais vu depuis l'exercice 2008-2009.

Une accumulation de revers des plus ennuyeuses pour un candidat au titre, qui connait de grosses difficultés pour conserver son bien cette année. Ces fameux cinq faux-pas ont été concédés face à l'OM (0-1, le 13 septembre), Lyon (0-1, le 13 décembre), et beaucoup plus récemment sous l'ère Pochettino contre Monaco (0-2, le 21 février), Nantes (1-2, le 14 mars) et Lille ce samedi (0-1).

Redevenir maître chez lui

Au classement, le PSG parvient tout de même à pointer en deuxième place, mais il compte désormais trois unités de retard sur le LOSC, tandis que l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais pointent respectivement à un et deux points. Alors que la saison est loin d'être terminée, Paris serait bien inspiré de redevenir maître chez lui pour asseoir une fois de plus sa domination en championnat.