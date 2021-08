Ligue 1 : Pour les clubs, le défi du pass sanitaire et du retour des fans

Privé de spectateurs pendant plus d'un an, le football français s'apprête à retrouver ses fans, attendus en masse ce week-end en Ligue 1 pour une reprise sous pass sanitaire. Un paramètre nouveau à gérer pour les clubs, entre défi logistique et réticences de certains supporters. "Mon match: c'est mon billet + mon pass". La formule, reprise par la Ligue de football professionnel (LFP) dans une campagne célébrant le retour du public dans les stades, résume l'enjeu qui attend les 20 écuries de L1 à partir de vendredi, pour la première journée.

Depuis le 30 juin, le gouvernement a supprimé les jauges dans les enceintes sportives, tablant sur le pass sanitaire présenté par chaque spectateur, à savoir un certificat de vaccination, un test négatif de moins de 48 heures ou un certificat de rétablissement du Covid-19. Soulagée de voir les recettes de billetterie de ses clubs redécoller enfin, après 18 mois à zéro ou presque, la Ligue suit les recommandations gouvernementales sans ajouter de limitation, même si localement, chaque club et chaque préfecture peut restreindre les jauges.

Jauge pleine à Metz, pas à Montpellier

C'est notamment le cas à Montpellier, où la capacité de la Mosson (22.000 places) a été ramenée à 13.500 places pour la réception de Marseille, dimanche, et au stade Louis-II de Monaco, limité à 70%. Mais pas à Metz, où jusqu'à 28.000 personnes pourront assister à la venue du champion Lille, samedi, ni à Strasbourg, qui accueille Angers. A Troyes, la jauge à 100% a été décidée pour toute la saison, selon Richard Rabahi, directeur des opérations du club qui compte sur "300 à 350 vacataires" pour assurer les contrôles samedi avec la venue du Paris SG. A Saint-Etienne, 600 agents sont mobilisés pour ASSE-Lorient, soit environ autant que pour une très grande affiche. Car si les clubs ont pu peaufiner leur logistique lors des matches de préparation, l'instauration du pass sanitaire implique un troisième point de passage en plus de la palpation et du contrôle des tickets, ce qui laisse augurer quelques files d'attente.

A Reims, le club a recruté du personnel intérimaire formé spécifiquement pour cette mission, tandis que Nice a fait appel à une société supplémentaire pour contrôler le pass sanitaire, achetant également une centaine de téléphones pour équiper ce personnel. Dans son protocole d'organisation des matches, la LFP recommande aussi aux clubs d'installer des stands de tests aux abords du stade, d'instaurer un espace dédié aux litiges et surtout, "d'inciter les spectateurs à anticiper leur venue au stade". "C'est le critère de la durée qui peut nous poser problème. Si les gens viennent dans la dernière demi-heure, la moitié du stade ratera la première mi-temps", développe pour l'AFP Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'Olympique de Marseille.

Le pass ne passe pas

A Rennes, le stadium manager Karim Houari a pu tester le dispositif lors d'un match amical contre le Torino, une "répétition générale" avec "des contrôles fluides et sans perte de temps" selon lui. Mais cela occasionne "des coûts importants": "C'est 50% de stadiers et d'agents de sécurité supplémentaires", sans compter "les coûts liés à la mise en place des barriérages, du marquage au sol, du gel hydroalcoolique", dit-il à l'AFP. L'autre défi consiste à faire face aux réticences de certains groupes de supporters.

A Nantes, la Brigade Loire, groupe ultra historique, a indiqué qu'elle ne franchira pas les portes du stade avant l'échéance d'une "période d'observation" censée permettre d'apprécier les conséquences de la mise en œuvre du pass sanitaire en tribune, qui s'inscrit selon elle dans un contexte de "répression exacerbée". Le port obligatoire du masque et la distanciation en tribune sont "des mesures incompatibles avec notre façon de supporter", ajoutent-ils.

Cet appel au boycott est partagé à Saint-Etienne par le groupe des "Green Angels", comme par les "Bad Gones" à Lyon, qui estiment que les mesures "vont à l'encontre de notre mode de supportérisme" et ont annoncé avoir "reporté" leur retour au stade. Mais ce n'est pas le cas partout. "J'ai eu l'adhésion de 100% de nos membres, on ne fait pas de politique au stade", affirme Xavier Schmitt, responsable de Génération Grenat, un club de supporters messins. Philippe Wolff, président de la Fédération des supporters du RC Strasbourg, confirme: "Il n'y a pas vraiment de débat. C'est un choix personnel."