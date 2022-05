Ligue 1 - Perquisition au siège du LOSC

Cette perquisition "vise à récupérer des documents dans le cadre des contrats passés de club à club pour l'achat, l'échange de joueurs", a indiqué cette source, confirmant une information du quotidien L'Équipe. Mais "il ne s'agit pas d'auditions", comme évoqué par L'Équipe, a précisé cette source à l'AFP. Le LOSC a réagi dans un communiqué en début de soirée: "A la suite de l’audit interne réalisé en début d’année 2021 par les nouveaux dirigeants du club, le LOSC avait déposé une plainte contre X en octobre 2021, considérant être victime d’un certain nombre de contrats signés par l’ancienne direction. A la suite de cette plainte, une perquisition s’est déroulée ce jour au Domaine de Luchin", a écrit le club nordiste. "Le LOSC collabore naturellement à la procédure et ses dirigeants se tiennent évidemment à l’entière disposition de la police et de la justice dans le cadre de cette enquête", a-t-il conclu.

Selon la source ayant connaissance du dossier, cette opération policière vise notamment les modalités de transfert de l'attaquant nigérian Victor Osimhen, transféré de Lille à Naples (D1 italienne) en juillet 2020 pour plus de 71 millions d'euros. À cette époque, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gerard Lopez était le propriétaire et président du club nordiste, désormais détenu par le fonds d'investissement Merlyn Partners, tandis qu'Olivier Létang en est le PDG. L'avocat de M. Lopez, Laurent Cotret, a également tenu à réagir mardi dans un communiqué transmis à l'AFP: "Contrairement aux insinuations répétées de la direction du LOSC, l’ensemble des opérations de gestion menées par la direction du club sous la présidence de Gerard Lopez, en particulier celles qui seraient visées par la plainte apparemment déposée par la direction actuelle du club, ont toujours été approuvées par les actionnaires, le conseil d’administration et l'assemblée générale, et figurent dans les comptes certifiés", a-t-il indiqué.

"Nous ne pouvons donc que déplorer, une nouvelle fois, les tentatives d’attaques personnelles contre Gerard Lopez, directement visé", a-t-il ajouté. Depuis plusieurs mois, MM. Lopez et Létang se sont affrontés dans la presse à plusieurs reprises notamment au sujet du transfert d'Osimhen, qui aurait finalement rapporté beaucoup moins que 71 millions d'euros au club lillois selon son actuel président. En juin 2021, le LOSC avait décidé de geler le versement des commissions d’agent négociées et promises par les anciens dirigeants et évaluées à plusieurs millions d’euros. "Nous souhaitons veiller à ce que le cadre légal ait bien été respecté", avait déclaré Olivier Létang dans L'Équipe, quelques jours après le titre de champion de France décroché par les Dogues.