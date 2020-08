A deux ans de la fin de son contrat avec Bordeaux, Paulo Sousa a failli claquer la porte en pleine préparation de la saison 2020-2021. Les faits remontent à la mi-juin quand le Portugais a voulu négocier son départ avec la direction girondine S'il est finalement revenu sur sa décision, ce faux-départ est une nouvelle péripétie qui s'ajoute au mandat bordelais de l'ancien entraîneur de la Fiorentina.Depuis son arrivée en mars 2019, Paulo Sousa s'est retrouvé à gérer bien plus qu'un vestiaire. Avec ses employeurs et notamment Frédéric Longuepée, la relation est mauvaise depuis de longs mois. Les deux hommes auraient arrêté de se parler directement depuis que le président a essayé de faire modifier une interview de son coach. Une preuve de plus que la gestion de Kingstreet est parfois floue.Quand GACP avait été évincé du capital du club, le Portugais avait parlé de son inquiétude. « Je dois être concentré sur ce que je peux contrôler, ça, ce n’est pas le cas. Ça aura des conséquences, ça en a déjà. On ne peut pas le mettre de côté. Je suis inquiet quand je vois qu’un club n’a pas encore compris que donner des informations privées n’aide pas à mettre en place ce qu’on essaye de construire. »